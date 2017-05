Paulo Afonso sedia UPB Itinerante

Foi aberta na quarta-feira, 24/5, no auditório da Faculdade Sete de Setembro, em Paulo Afonso, a segunda edição do Projeto UPB Itinerante.A ação promovida pela União dos Municípios da Bahia tem como objetivo capacitar gestores municipais e servidores responsáveis por setores financeiros para organizar melhor as contas públicas, evitando futuros problemas com o Tribunal de Contas dos Municípios. De acordo com os organizadores, “o encontro contribuirá para a excelência da gestão municipal, mostrando os caminhos legais para diminuir os índices de contas rejeitadas”.

Participaram da solenidade de abertura: o prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, Eures Ribeiro; o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Francisco de Souza Andrade Netto; o gerente Regional do SEBRAE, Carlos Cointeiro e os prefeitos de Santa Brígida, Carlos Clériston e de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus.

“É com grande alegria que a cidade de Paulo Afonso recebe de braços abertos os representantes da UPB, prefeitos e técnicos da Região. Tenho certeza de que todos nós sairemos daqui com informações que serão úteis para uma gestão transparente”, falou o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus, na solenidade de abertura.

Eures Ribeiro, presidente da União dos Municípios da Bahia, frisou que o UPB Itinerante tem caráter pedagógico. “A intenção não é punir o prefeito e sim aconselhar e capacitar para que nossas contas sejam aprovadas e que, nós prefeitos, tenhamos gestões exitosas”, completou o presidente, acrescentando que “em virtude de desconhecimento, muitos prefeitos têm suas contas reprovadas ou aprovadas com ressalvas por pequenas falhas”.

As primeiras palestras do encontro discorreram sobre metodologias, normatizações e índices de efetividade da gestão; convênios com a Caixa Econômica Federal; Lei de Responsabilidade Fiscal; 10 passos e 100 ações para o desenvolvimento municipal; requisitos para contratação de bens e serviços.

Estão participando do evento, representando o município de Paulo Afonso, os secretários de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres; de Educação, Severino Alves de Lima; de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; de Planejamento e Orçamento, Patrícia Alcântara; de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Júnior; de Cultura e Esporte, Jânio Soares; de Fazenda, Valdenor Alves Teixeira; de Saúde, Ivaldo Sales Jr e de Turismo, Indústria e Comércio, Regivaldo Coriolano. Além dos secretários, outros servidores municipais também participam, como o controlador Geral do Município, Kleylson Barbosa de Siqueira; o procurador Jurídico, Ígor Montalvão; a chefe de gabinete, Cíntia Rosena e diretores de departamentos.

O UPB Itinerante termina nesta sexta-feira, (26).

