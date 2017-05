Paulo Afonso ganhará em breve franquia da Vai Voando

Chegará a Paulo Afonso em breve uma franquia da “Vai Voando”, empresa especializada em vendas de passagens aéreas e rodoviárias com formas de pagamento pré-pagas, sem consulta ao SPC e Serasa para todas as classes, principalmente C e D.

A empresa vem com uma parceria da Flytour Turismo e será inaugurada nesse mês de maio em Paulo Afonso. Caso o cliente não tenha tempo de comparecer na agência, os clientes poderão solicitar atendimento domiciliar.

Os empresários responsáveis pela franquia informaram que a empresa vai trabalhar para oferecer o melhor conforto, e as viagens mais inesquecíveis aos seus clientes.

Da Redação