Passagem de comando do 20º BPM em Paulo Afonso será realizado no dia 9 de junho

O comando Geral da Polícia Militar do estado da Bahia realizará no próximo dia 9 de junho (sexta-feira), a solenidade de passagem de Comando do 20º BPM de Paulo Afonso. O ato está previsto para as 10h da manhã na área cívica do quartel do Batalhão.

O Tenente Coronel PM Carlos Humberto da Silva Moreira que comandava a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar – Salvador/Lobato assume o comando da tropa de Paulo Afonso, em substituição ao Tenente Coronel PM Bruno Lopes Sturaro que ficou à frente do comando por pouco mais de dois anos. Sturaro assumirá o cargo de Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador.

O novo comandante da PM em Paulo Afonso Carlos Humberto da Silva Moreira foi promovido a tenente coronel no mês passado. A promoção do então major foi concedida “por critério de merecimento”.

O tenente Moreira também já comandou a 37ª e a 15ª CIPMs, além do 8º Batalhão, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Ele já recebeu título de cidadão Soteropolitano em 2015, na Câmara de Vereadores de Salvador. A honraria foi proposta pelo vereador Alfredo Mangueira (PMDB) e aprovada por unanimidade. O oficial foi reconhecido pelo excelente trabalho realizado na região da Liberdade.

Tenente Coronel PM Bruno Lopes Sturaro deixa Paulo Afonso e vai para Salvador, já o Tenente Coronel PM Carlos Humberto da Silva Moreira deixa Salvador e vem para Paulo Afonso.