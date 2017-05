Palestra e exposição de livros nas comemorações de aniversário da Sociedade espirita Joanna de Angelis

Paulo Afonso – BA – A SEJA – Sociedade espirita Joanna de Angelis convida a todos e todas para o Aniversário da SEJA, o mesmo acontecera no sábado e domingo, dias 20 e 21 de Maio, na Sede da Sociedade espirita Joanna de Angelis, com uma PALESTRA no Sábado (tema Gratidão) e um SEMINÁRIO no Domingo, (tema desafios para a vivencia do Evangelho). O convidado Palestrante é o amigo e irmão Júlio César Góes, (Júlio Góes), de Aracaju- SE.

Na ocasião haverá também exposição e venda de Livros Espiritas.

EXPEDIENTE:

Data: Sábado 20/05

HORÁRIO: às 20:00 horas

ONDE: na Soc Espírita Joanna de Ângelis

Endereço: Rua General Dutra, 200, por trás do Colégio João Bosco.

Paulo Afonso – BA

