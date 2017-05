Mário Galinho recebe troféu Destaque do Sertão por sua atuação politica

O vereador Mário Galinho recebeu no último sábado, dia 13 de maio, o TROFÉU DESTAQUE DO SERTÃO. Escolhido como uma das personalidades políticas, Mário Galinho disse que se sentiu honrado e que este troféu significa o reconhecimento de um trabalho que vem sendo desenvolvido com muita dedicação e respeito ao cidadão de Paulo Afonso.

“Ao chegarmos na Câmara de Vereadores, conduzido por uma eleição em que fomos escolhidos pelo voto popular, temos enorme responsabilidade, pois passamos a ser um canal entre o povo e a Instituição Legislativa, um elo para garantir que a voz do povo seja ouvida, respeitada e seus interesses defendidos”, declarou Mário Galinho.

Para quem tem acompanhado a trajetória de Galinho, a escolha como uma das personalidades políticas em Paulo Afonso não foi surpresa. Seu trabalho na política local, embora ainda iniciante, tem demonstrado muito boa vontade e responsabilidade, credenciando o Vereador junto à população como um político que defende as causas de interesse público.

“ Nestes momentos eu lembro de tudo o que o meu pai (que já não está mais entre nós) me ensinou e aos poucos quero construir a minha história com um passo de cada vez, para que ele seja firme e eu não atropele a vida nem me deixe atropelar pela vaidade, pois, todos os dias, eu tenho procurado exercitar a humildade, buscando aprender com a oportunidade de servir à minha cidade e fazer prevalecer os anseios do povo, através do mandato de vereador”, ressaltou Mário Galinho.

