MARIO GALINHO PARTICIPA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E VISITA OBRAS DA UPA

O Vereador Mário Galinho não parece incansável. Sempre envolvido em alguma ação para a comunidade. Atendendo convite do Secretário Municipal de Saúde, Ivaldo Sales Junior, ele visitou, terça-feira, 9, as instalações da UPA – Unidade de Pronto Atendimento que está em construção no nosso município. No local, foi recepcionado e acompanhado pelo Secretário e pelo Sr. Vicente, encarregado das obras de instalação da UPA. Galinho se mostrou animado e disse que se for cumprida a previsão de finalização em dezembro, conforme informação que recebeu, o município vai ficar mais aliviado na medida em que as filas nos hospitais e prontos-socorros naturalmente devem diminuir.

Galinho lembrou que a rotina de atendimento de uma UPA é muito importante para os cidadão, pois as UPAs são estruturas que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana e se destinam a resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. O paciente só é encaminhado a hospitais se os médicos acharem necessário, como também podem mantê-lo em observação por 24 horas.

Antes da visita às obras da UPA, Mário Galinho havia participado da reunião do Conselho Municipal de Saúde, considerando que foi muito produtiva. O Vereador chamou a atenção para a importância da atuação do Conselho para o município, ressaltando que um órgão composto por representantes dos poderes públicos, profissionais de saúde e sociedade civil organizada e que a cidade só tem a ganhar quando o Conselho é fortalecido e encontra apoio na sociedade para realizar seu trabalho.

Galinho informou que um momento marcante foi a discussão a respeito da competência da remoção de um corpo em caso de morte, pois não se encontra com tanta clareza normas que determinem essas responsabilidades.

Disse, ainda, que a discussão se deu muito mais em razão do fato ocorrido nas imediações da feirinha, quando um jovem faleceu por causas naturais e, não havendo transporte da polícia técnica disponível, foi acionada a Prefeitura através do SAMU.

E pontuou: “Em que pese haver muitas dúvidas sobre o assunto, o que é claro é que para os casos de morte por motivos naturais, o SAMU pode sim fazer o atesto da morte e translado ao IML para que lá sejam procedidas as medidas de praxe”.

Mas a melhor parte da reunião, ainda segundo Galinho, é que ficou clara a necessidade de se estudar melhor o assunto e serem criadas medidas de procedimentos mais claros sobre essa questão para aplicação no município.

Por Assessoria Parlamentar