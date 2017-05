Marcos Frota apresenta proposta de criação da Universidade do Circo em Paulo Afonso

O ator Marcos Frota esteve reunido com o prefeito Luiz de Deus e sua equipe para apresentar a proposta da implantação da Universidade do Circo em Paulo Afonso.O encontro aconteceu na tarde de quinta-feira,18/05, no Gabinete do Prefeito. A Ascom da PMPA, não informou até o momento nenhum comunicado oficial, se a proposta de implantação da Universidade do Circo em Paulo Afonso, de Marcos Frota, apresentada ao prefeito Luiz de Deus, foi aceita ou não. Participaram da reunião, além do ator Marcos Frota e sua equipe, o prefeito Luiz de Deus, o Administrador do BTN Luiz Humberto, o Secretário Municipal de Educação Severino Alves de Oliveira Lima, o Secretário de Cultura e Esportes Jânio Ferreira Soares, o Secretário da Agricultura Jandirson Campos Torres , o Secretário Municipal de Saúde Ivaldo Sales Nascimento Júnior e a Secretária Cíntia Rosena Santana de Deus.

O ator se apresenta no Marcos Frota Circo Show, ao lado do Parque de Exposição, em Paulo Afonso.

Da Redação

José Renaldo de Carvalho Silva