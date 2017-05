Marcondes Francisco, participa da inauguração da USF do Povoado Juá

O Vereador Marcondes Francisco, (presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso), participou na sexta-feira,12, da inauguração da USF – Unidade de Saúde da Família do Povoado Juá, que passou por uma reforma geral em suas instalações físicas, elétricas e hidráulicas para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários.

O prefeito Luiz de Deus falou de sua satisfação em entregar uma obra que, segundo ele, significa apenas o começo de uma série de ações que seu governo vai realizar na área rural, não apenas na saúde, mas onde for necessário.

“Hoje, nós estamos entregando aos moradores do Juá sua unidade de saúde totalmente reformada, uma pequena demonstração de que o nosso governo se preocupa com a saúde dos pauloafonsinos, especialmente as pessoas que residem mais distantes do centro da cidade. E as ações voltadas para a área rural continuarão, não apenas na saúde, mas onde houver necessidade, podem ter a certeza de que a Prefeitura vai atender”, garantiu o prefeito.

A Unidade de Saúde da Família do Povoado Juá integra a Rede de Saúde da Prefeitura de Paulo Afonso, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13 às 17h.

Também participaram da solenidade, além de Marcondes Francisco (presidente da Câmara), os vereadores Marconi Daniel, José Abel de Souza (Zé de Abel), e Albério Faustino (Bero do Jardim Bahia).

ASCOM/CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva

comunicacao@cmpa.ba.gov.br