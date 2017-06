Leilão em Paulo Afonso disponibiliza 203 carros e motos

Será realizado em Paulo Afonso, um leilão de 203 veículos, entre carros e motos, que foram apreendidos em fiscalizações no trânsito da cidade. A venda acontece de forma online,através site www.brbid.com, e presencial, no auditório do hotel Belvedere, na Avenida Apolônio Sales, 457. Segundo o Coordenador da Ciretran em Paulo Afonso, Fábio Martins, o leilão será no próximo dia 14, a partir das 9h, e os lotes disponíveis podem ser consultados no site da empresa que irá gerenciar o leilão.

Os veículos estão no pátio da 6ª Ciretran e vão a leilão por não terem sido retirados por seus proprietários dentro do prazo previsto. Entre esses veículos, alguns apresentam problemas na documentação e outros são considerados sucatas. Para fazer o arremate, é preciso apresentar um documento de identificação, CPF e comprovante de residência. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar do leilão.

Os esclarecimentos e todas as informações sobre a presente licitação poderão ser obtidas, diariamente das 08:30 às 16:00, através da Comissão de Leilão, pelo telefone (71)3116-2300