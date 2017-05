Lançamento do edital para construção de UTI do Hospital Nair Alves de Souza deve sair em 60 dias, afirma Rui

O lançamento do edital de licitação para a construção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, deverá ocorrer nos próximos 60 dias, quando o projeto básico, já concluído, estiver completamente detalhado. De acordo com o governador Rui Costa, que esteve em Paulo Afonso na manhã de sexta-feira (26), para inaugurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o projeto básico da UTI já foi aprovado pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), prefeitura e Estado.

“Vamos iniciar ainda esse ano a obra de recuperação do hospital e da UTI. A construção será realizada de forma modular, para que já no próximo ano possamos entregar a UTI funcionando à cidade”, ressaltou Rui. Em agosto do ano passado, foi assinado o processo de transferência da gestão do hospital Nair Alves de Souza da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) para a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), que oferece o curso de Medicina no Campus de Paulo Afonso.

Sobre a Policlínica Regional de Paulo Afonso, que irá atender nove municípios da região, Rui afirmou que o governo está buscando áreas alternativas, tendo em vista que o terreno escolhido para a obra está embargado por questões judiciais. “Iniciaremos a obra tão logo encontremos um terreno apropriado”, afirmou o governador.

Antiga aspiração da população de Paulo Afonso, a construção da segunda ponte na sede municipal é considerada fundamental para melhorar o tráfego de veículos na cidade e está prestes a se concretizar. Apesar da dificuldade de diálogo com a Chesf, Rui Costa afirmou que já agendou uma reunião com a diretoria da Chesf para concluir o projeto da ponte, uma vez que será necessário autorização da empresa para liberar a entrada na área a fim de realizar medições topográficas e sondagens. “É um compromisso meu com a população, que vamos concretizar”, disse Rui.

