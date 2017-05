Inscrições abertas para o Curso de Preparação para Concurso

A Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, via Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo Programa Educação Inclusiva, em parceria com o Bolsa Família, avisa que estão abertas as inscrições para o Curso Preparatório para Concurso.

As inscrições serão realizadas nos dias 29 e 30 de maio de 2017, na Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, Rua Princesa Isabel, 278, Bairro Perpétuo Socorro, das 8 às 13horas.

O público-alvo é aquele que concluiu pelo menos o Ensino Médio, morar em Paulo Afonso há mais de dois anos, ser beneficiário do Bolsa Família ou Cad Único e possui número do NIS.

Os interessados deverão levar Xerox do RG, CPF, título, comprovantes de escolaridade, endereço, cartão bolsa família e 1 foto 3×4.

O Programa de Educação Inclusiva consiste na concessão de bolsas integrais para os cursos pré-vestibulares, preparatórios para concursos, cursos de informática básica Itinerante, curso de Informática Básica para a Melhor Idade e Curso de Inglês Básico.

Mais informações pelo tel. 3281-6151 com Márcia Oliveira, da Coordenação do Programa Educação Inclusiva na SEDES.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 24-05-2017