Governo Municipal de Glória participa de reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal

O prefeito David Cavalcanti participou, na sexta-feira, de reunião na Superintendência Regional Norte da Bahia da Caixa Econômica Federal, em Feira de Santana, com a equipe técnica da GIGOV.

A reunião teve como pauta principal o ajuste do plano de ação e reprogramação da execução de licitações para as obras que foram distratadas no início da gestão atual devido a falta de evolução nas construções, o que proporcionará a posterior continuidade dessas obras.

Estiveram presentes o Gerente de Filial GIGOV/FS, Silvio Conceição, o Engenheiro GIGOV/FS, Paulo Mascarenhas dos Santos, o Supervisor de Filial/FS, Tiago Gonçalves, além da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paula Campos, a Secretária de Administração e Finanças, Adilma Lisboa, o Coordenador de Planejamento e Orçamento, William Campos, e o Gestor de Convênios do município, Ricardo Pereira.

Por ASCOM-GLÓRIA-BA