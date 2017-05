Governador Rui Costa inaugura delegacia da mulher em Paulo Afonso

O governador Rui Costa visita nesta sexta-feira (26), às 09h30, o município de Paulo Afonso, localizado na mesorregião do Vale do São Francisco. Na ocasião, ele inaugura a nova sede da Delegacia da Mulher (Deam) e em seguida, autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a celebrarem dois convênios do programa Bahia Produtiva na criação de peixes.

Encerrando a passagem pelo município, Rui faz entrega de dez alevinos do peixe pirarucu para o lago do Capuxu no Parque Belvedere e inaugura a sinalização de trânsito vertical e horizontal.

Suele Queiroz

Radiojornalismo – Secom