Época do ano mais esperada nas cidades do interior nordestino, os Festejos Juninos animam o mês de junho com muito forró, quadrilha, comidas típicas, e o maior arrasta-pé. Há, também, a homenagem aos santos católicos, que emprestam seus nomes para as festividades.

Em Glória, a Festa de Santo Antônio, na sede do município, é um dos eventos mais tradicionais e populares da região. Recebendo turistas vindos dos mais diversos lugares para dançar o arrasta-pé com atrações que vão desde grupos regionais até atrações de grande porte nacional, (Samyra Show já é uma das atrações nacional confirmada), contando, ainda, com as diversas manifestações populares que representam a raiz do município.

A tradicional Trezena de Santo Antônio, padroeiro do município, acontecerá entre os dias 02 a 13 de junho. E sua programação começa, agora, a ser divulgada.

Da Redação