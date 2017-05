Gestores e técnicos participaram de encontro promovido pela UPB em Paulo Afonso

Prefeitos, técnicos, secretários de governo, assessores e vereadores que buscam mais conhecimento em contas públicas, participaram da segunda edição do projeto UPBItinerante, nos dias 24, 25 e 26 de maio, em Paulo Afonso. O encontro aconteceu no auditório da Faculdade Sete de Setembro.

O prefeito da cidade, Luiz de Deus, comentou que o UPB Itinerante foi uma oportunidade para que os gestores, técnicos e colaboradores locais adquirissem maior qualificação em um assunto que, segundo ele, passa por constantes atualizações. “As informações trazidas com esse evento serão úteis para os gestores, que sempre precisam se atualizar e buscar informações referentes à gestão do município”, disse Luiz de Deus.

O objetivo do projeto, segundo o presidente da União dos Municípios da Bahia e prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, é capacitar 2.100 técnicos até o final do ano, em dez encontros que acontecem em todo o estado. “Com isso, pretendemos atingir 75% dos técnicos das prefeituras”, disse o presidente, ratificando que o UPB Itinerante é a forma concreta que se dá com a parceria entre a UPB e o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-Ba).

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Francisco de Souza Andrade Netto, que participou da abertura do encontro, disse que para o TCM, a melhor forma de cumprir sua missão é contribuir para a qualificação dos gestores municipais.

“É preciso ter absoluta transparência no trato dos recursos públicos, sob pena de graves consequências. O TCM tem como competência primordial a fiscalização contábil, financeira e operacional da administração municipal e o dever de aplicar sansões administrativas, quando se verifica a aplicação dos recursos públicos sem o respeito aos princípios básicos previstos na constituição, da razoabilidade, economicidade e proporcionalidade”, complementou o presidente.

Além do prefeito Luiz de Deus e servidores da Prefeitura de Paulo Afonso, participaram do UPB Itinerante prefeitos, técnicos, controladores e servidores de Glória, Santa Brígida, Sítio do Quinto e de vários municípios da Região Norte.

INFOME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 29-05-2017