Dr.Flávio Henrique fala sobre Royalties em encontro promovido pela Associação dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas

Na sexta-feira (5), o vice prefeito de Paulo Afonso, Dr. Flávio Henrique Magalhães Lima, atendendo convite da Associação dos prefeitos do Oeste do Paraná, e da AMUSUH– Associação dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas, esteve na cidade de Cascavel (PR), para proferir palestra sobre como melhorar os repasses dos Royalties e a receita própria. O tema central da palestra foi sobre modelos de distribuição dos royalties e onde os recursos devem ser aplicados.

Após a realização do encontro na cidade de Cascavel, Dr. Flávio Henrique, postou na sua página no Facebook a seguinte declaração: “Agradeço a AMUSUH pelo convite, e pela oportunidade de contar com muito orgulho, como Paulo Afonso enfrentou e venceu a maior crise econômica de sua história. E quero registrar o nome de Anilton Bastos, que acreditou, e agora me permite essa oportunidade de mostrar esse trabalho! Prá frente é que se anda… obrigado Cascavel e Foz do Iguaçu, Paulo Afonso agora aguarda vocês!”

José Renaldo de Carvalho Silva

Da Redação