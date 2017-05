Fiat lança Argo, seu novo hatch

A Fiat divulgou as fotos oficiais do Argo, novo hatch compacto que será lançado no fim deste mês e começa a ser vendido no Brasil em junho.Sucessor do Punto, o novo compacto também substituirá versões mais caras do Palio, além de ocupar o espaço deixado pelo médio Bravo, que saiu de linha há alguns meses design também será um dos pontos fortes do modelo, além do tamanho — a marca italiana ainda não divulgou detalhes técnicos, mas já se sabe que o hatch terá dimensões generosas perante os rivais.

A produção do novo hatch premium está a todo vapor no Polo Automotivo Fiat, em Betim. O Fiat Argo representa o ápice do desenvolvimento automotivo da Fiat no Brasil, com processos de manufatura de última geração e intensa conexão entre pessoas, máquinas e sistemas. Conectividade e simulações virtuais garantem a precisão de cada detalhe, com foco na qualidade.

