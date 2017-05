Exército reúne grupo permanente de prevenção a Crise Paulo Afonso

A 1ª Companhia de Infantaria realizou a 10ª Reunião do Grupo Permanente de Prevenção a Crise coma participação de diversas Instituições envolvidas na defesa do Complexo Hidroelétrico de Paulo Afonso,Bahia.

O Parque hidroelétrico é gerenciado pela CHESF e é composto pelas Usinas PA I, II, III, IV, Apolônio Sales, Luiz Gonzaga e Xingó, gera cerca de 10% da Energia Hidroelétrica do País.

A iniciativa tem por objetivo “aproximar e integrar as instituições que colaboram com a segurança e proteção dessa estrutura, além de gerar um ambiente propício para a troca de informações que auxiliarão no combate a diversos tipos de ilícitos e, consequentemente, contribuirá para diminuição da violência na região”, afirmou o Major Kauê, comandante da 1a Cia Inf.

No encontro realizado nas dependências da Companhia estiveram presentes instituições que participam direta ou indiretamente da Defesa das Usinas, entre elas, 6º Região Militar, 10ª Brigada de Infantaria Leve, 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, 5ª Companhia de Inteligência, Polícia Militares dos Estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Polícia Rodoviária Federal, ABIN e Polícia Civil – Bahia e CHESF.

Na reunião Foram abordados e debatidos diversos tópicos relativos a segurança e apresentadas sugestões de melhorias para a segurança orgânica das Usinas Hidroelétricas, de forma a evitar qualquer interferência externa no funcionamento das mesmas.

Ao final do encontro foi feita uma visita as Usinas e gerado um relatório com todo conteúdo debatido que foi entregue aos representantes da CHESF e demais participantes. ​

COMSOC 1a CIA INF