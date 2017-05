Encontro promove maior integração entre organismos de inteligência

Foi encerrado na sexta-feira (26) o Encontro dos Chefes de Organismos de Inteligência (Enchoi), que reuniu em Salvador, desde a última terça-feira (23), representantes do setor de todos os estados do Nordeste. Ao final do evento, ficou definida uma maior integração entre os órgãos da região, como o compartilhamento de informações sobre organizações criminosas.

Pela primeira vez na Bahia, o encontro também marcou o processo de sedimentação das informações para construção do Banco Nacional de Inteligência de Segurança Pública. Realizado no auditório do Centro de Operações e Inteligência 2 de Julho, a jornada – que contou com uma apresentação do Grupo de Teatro da Polícia Militar da Bahia – tratou durante quatro dias e em grupos de trabalho, de temas como homicídios, roubos a banco e grupos criminosos em ascensão no país.

Promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), o encontro abriu espaço para que cada representante de estado nordestino apresentasse a situação da segurança de sua região e o fortalecimento das ações relacionadas ao Plano Nacional de Segurança Pública.

Para o coordenador de Inteligência da Senasp, delegado federal Rômulo Berredo, o mais importante foi a integração de todos diante de um propósito comum, o combate ao crime organizado que atua com ramificações em diversos estados da federação. “Foi muito importante sediarmos esse encontro aqui na Bahia, inclusive porque debateu temas do nosso programa estadual de segurança pública, o ‘Pacto Pela Vida’, que vem tratando dos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e do combate às organizações criminosas”, destacou o superintende de Inteligência da SSP, Rogério Magno de Almeida.

Fonte: Ascom/ Secretaria da Segurança Pública (SSP)