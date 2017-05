Dívidas podem ser renegociadas em mutirão online do Procon; veja como acessar

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-Ba) juntamente com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) iniciou na última segunda-feira (8) um mutirão online para renegociação de dívidas, que segue até o dia 31 de maio de 2017. A iniciativa tem a participação dos principais bancos como, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander.

O consumidor que tem dívidas e quer renegociar pode acessar a ferramenta no site. Poderão participar, os consumidores, micro-empresas (ME) ou os micro-empreendedores individuais (MEI). Para quem não tem registro, é possível fazê-lo pelo próprio site. Com o cadastro concluído, basta selecionar a instituição financeira participante para formalizar a solicitação de renegociação do débito. Após finalizar o registro, o fornecedor tem o prazo de até 10 dias para apresentar uma resposta ao consumidor.

De acordo com o Procon, o mutirão tem como um dos seus principais objetivos sensibilizar os consumidores e fornecedores sobre a importância da educação financeira na prevenção do superendividamento e na estruturação de uma vida financeira saudável.

