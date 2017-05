Detran-BA promove ‘Compromisso Maio Amarelo’ nesta segunda-feira

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia ( Detran-BA) realiza, nesta segunda-feira (8), às 16h, no auditório da sede do órgão, na Avenida ACM, em Salvador, o evento ‘Compromisso Maio Amarelo’. Instituições públicas e privadas irão reafirmar o apoio ao movimento mundial pela redução no número de acidentes de trânsito e novos parceiros assinarão o termo de adesão à causa.

Durante o evento, será apresentada a programação do Detran para o Maio Amarelo e um balanço das atividades do Pró-Vítimas, programa de atendimento a vítimas de acidentes e familiares.

Fonte: Ascom/Detran-BA