DEAM de Paulo Afonso ganha sede própria

As mulheres pauloafonsinas comemoram a ampliação de seu instrumento de defesa contra a violência física e psicológica e a garantia do cumprimento de seus direitos.

Instalada em Paulo Afonso em julho de 2007 e prestes a completar dez anos funcionando em imóvel alugado, a DEAM – Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, na última sexta-feira, 26/5, ganhou uma moderna estrutura situada na Rua Ipanema, Bairro General Dutra. O prédio construído pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 2,3 milhões, possui sala especial para depoimentos, espaço infantil, local destinado ao reconhecimento de agressores e elevador para pessoas com deficiência.

A solenidade contou com as presenças do governador da Bahia, Rui Costa; o secretário de Segurança do Estado, Maurício Barbosa; o secretário de Relações Institucionais do Governo, Josias Gomes; o comandante geral da PM/BA, coronel Anselmo Brandão; o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus; o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães Lima; o presidente da Câmara Municipal, Marcondes Francisco, além de deputados, prefeitos e vereadores de vários municípios da Região Norte da Bahia, representantes das polícias Militar e Civil, Ministério Público, DETRAN e Bahia Pesca.

Além da inauguração da DEAM, os outros compromissos que fizeram parte da visita do governador a Paulo Afonso foram: entrega da nova sinalização da cidade, concluída no final de 2016, onde foram aplicados R$ 1,1 milhão. O projeto implantou aproximadamente duas mil placas em postes de aço e semipórticos, dentre placas de regulamentação, advertência, indicação e educativas, além de 389 metros quadrados de pintura em pavimento asfáltico, 55 tachões mono e bidirecionais refletivos e 250 prismas de concreto com elementos refletivos. Rui Costa também assinou editais do Programa Bahia Produtiva que beneficiam associações de piscicultores e visitou o local onde possivelmente será construída a Policlínica do Consórcio Intermunicipal de Saúde.

Antecedendo o discurso do governador, o prefeito Luiz de Deus agradeceu pelas ações do Governo, destacando a importância da segurança pública e da sinalização do trânsito para o Município, considerado um dos mais importantes da região.

“Hoje, a cidade de Paulo Afonso tem o orgulho e o prazer de receber o governador Rui Costa e dizer muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. A segurança pública, assim como a sinalização, é fundamental para uma cidade que cresce em ritmo acelerado como a nossa. Aqui vive uma população das mais civilizadas do país, e eu me orgulho em fazer parte dela. Em nome dos pauloafonsinos eu agradeço pela atenção e espero continuar contando com seu apoio para que nossa cidade continue se desenvolvendo”, falou o prefeito.

Encerrando a solenidade, Rui Costa falou sobre a crise política vivida atualmente no Brasil e ratificou os compromissos de seu governo com o Município de Paulo Afonso. Para o governador, valorizar a população rural e investir em saúde e segurança pública são ações fundamentais para a construção de um futuro melhor.

“O Brasil vive um momento de incerteza e insegurança, que prejudica principalmente os municípios menores, mas nada supera a força do trabalho. A sede própria da DEAM que nós estamos inaugurando hoje, reforça a luta das mulheres pela garantia dos seus direitos. Além disso, nós estamos garantindo melhores condições de trabalho para as nossas delegadas e para os nossos policiais, na questão da segurança e do respeito às mulheres. Mas não esqueçam de que reforçando primeiro os valores da família, teremos uma sociedade mais justa e melhor”, destacou Rui.

O governador falou ainda sobre o processo de implantação da UTI no Hospital Nair Alves de Souza, obra que segundo ele, em no máximo 90 dias será licitada, e a construção da Policlínica, cujo local será definido pela Prefeitura.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 27-05-2017