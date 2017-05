Curso de Informática Básica Itinerante chega ao Povoado Várzea

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e os Programas Educação Inclusiva e Bolsa Família, realizaram na quarta-feira, 17/5, no Povoado Várzea,as inscrições para o Curso de Informática Básica Itinerante.

Oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Paulo Afonso desde 2011, o curso é destinado a pessoas com idade a partir de 14 anos, residentes em bairros e povoados em situação comprovada de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo principal é inserir jovens, adultos e idosos das áreas urbana e rural do município no mundo da tecnologia da informação.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 19-05-2017