Cozinha Comunitária antecipa comemoração do Dia das Mães

Na quarta-feira, 10/05, a Cozinha Comunitária José Erivaldo dos Ramos Silva antecipou a comemoração do Dia das Mães, com usuários e funcionários.

O cardápio especial do dia foi à base de frango à parmegiana, strogonoff de carne, farofa de cenoura, arroz, feijão e salada de acelga com cenoura, acompanhado de suco de manga.

A festa contou com apresentação do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS BTN III e entrega de brindes às mães presentes.

A Cozinha Comunitária integra a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O programa atende as famílias de baixa renda dos bairros Benone Rezende, BTN I, II e III, Marina França e circunvizinhança. Funciona de segunda a sexta-feira, servindo diariamente 500 almoços ao preço simbólico de R$ 2,50 e pratos de sopa por R$ 0,25 cada.

Publicado no dia: 10-05-2017