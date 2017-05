Coordenadora do programa Bolsa Família participou de curso de formação em Brasília

A coordenadora do Programa Bolsa Família em Paulo Afonso, Lucicleide Rodrigues, participou de um curso de formação de instrutores de formulários e Cadastro Único, que aconteceu entre os dias 08 e 12 de maio em Brasília – DF.

A indicação foi feita pela coordenação estadual do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, em reconhecimento pela competência e o compromisso do município, e as políticas sociais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Os participantes foram escolhidos seguindo os seguintes critérios:

Técnicos que atuam na equipe de capacitação das coordenações estaduais ou na operacionalização do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família;

Técnicos de municípios colaboradores indicados pelos estados.

Todos os indicados deveriam possuir obrigatoriamente:

Conhecimento avançado ou intermediário no Programa Bolsa Família e no Cadastro Único;

Boa desenvoltura verbal;

Disponibilidade para atuar como instrutor;

Formação acadêmica: nível médio, preferencialmente, nível superior.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 23-05-2017