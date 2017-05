Controladoria Geral do Município de Paulo Afonso prestou contas das receitas e despesas do 1º quadrimestre de 2017

Na sexta-feira, 26/5, no plenário da Câmara Municipal de Paulo Afonso, o Poder Executivo realizou Audiência Pública para apresentar detalhadamente o cumprimento das metas do 1º quadrimestre de 2017.

De acordo com o controlador Kleylson Barbosa de Siqueira, o evento cumpriu o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os números e gráficos apresentados foram referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

As informações evidenciam o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável, prevista na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, além da manutenção do equilíbrio fiscal do Município.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 29-05-2017