Comitê Municipal para Prevenção e Controle da Dengue avaliou o 1º ciclo de atividades em 2017

Na última quarta-feira, 3/5, o Comitê Municipal para Prevenção e Controle da Dengue se reuniu no Auditório Edison Teixeira para avaliar as ações desenvolvidas no 1º ciclo de 2017.

Estiveram presentes, a coordenadora Josemary Vieira e membros do Comitê, formado por representantes do Poder Público e da sociedade civil, como agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde; representantes da Embasa, Chesf, Uneb, Base Regional de Saúde (BRS Norte), Fasete, Secretaria de Educação e Univasf.

Além da avaliação dos trabalhos realizados nos quatro primeiros meses do ano, foram apresentadas as diretrizes para o fortalecimento das próximas medidas de prevenção e eliminação de focos do mosquito aedes aegypti. A Portaria nº 44/GM do Ministério da Saúde, lançada em 3 de janeiro de 2002, considera a necessidade da inclusão das ações de epidemiologia e controle de doenças na gestão da atenção básica de saúde, assim como a importância de transmitir à população conhecimentos básicos quanto à prevenção e ao controle de doenças transmitidas por picada de mosquitos.

Dentre as medidas propostas para combater o aedes aegypti, será lançada uma campanha de mobilização nacional para fortalecer as ações individuais e coletivas do controle vetorial no âmbito dos locais de trabalho. As normas e diretrizes dos referidos programas, definidas na Portaria nº 1.886, de 18 de dezembro de 1997, estabelece como atividades dos agentes comunitários de saúde a orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e controle de doenças endêmicas.

Considerando a grave situação de saúde pública relacionada às doenças transmitidas pelo aedes aegypti, o Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) propõe uma mobilização intensa e contínua dos trabalhadores de todas as esferas da gestão do SUS, para o controle do mosquito, com foco na eliminação de seus criadouros.

INFORME PUBLICITÁRIO

ASCOM/PMPA