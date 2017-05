Comércio vende produtos com descontos para conscientização da alta carga tributária no Brasil

Dia da Liberdade de Impostos (DLI) terá descontos de até 80%

No dia 1º de junho, o comércio varejista terá grandes descontos em estabelecimentos de 12 estados do país e no Distrito Federal. Parece uma grande promoção, mas trata-se da 9ª edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI), ação comandada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) para conscientização da alta carga de impostos no Brasil e apoiar a simplificação tributária.

Para marcar a data, mil lojas e 10 shoppings em todo território nacional vão oferecer produtos com até 80% de desconto. Postos de gasolina também vão aderir a ação da CDL Jovem com a venda de 100 mil litros de combustível com cerca de 40% de desconto. Os preços, bem abaixo dos praticados normalmente, equivalem ao valor dos impostos embutidos nos produtos. “A ideia do DLI é advertir para a altíssima carga tributária paga pelo consumidor e o baixo retorno na forma de serviços prestados pelo estado”, explica o coordenador da CDL Jovem, Pablo Guterres.

O Brasil figura na lista dos países que possuem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Para se ter uma ideia, até o dia 31 de maio já havia sido arrecadado R$1 trilhão em impostos no Brasil.

Estimativa feita pela CDL Jovem, com base em estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que em 2017, os brasileiros vão trabalhar aproximadamente 5 meses apenas para pagar impostos. Atualmente, trabalha-se o dobro do que na década de 1970 para pagar a tributação. “Mais de 40% do salário do trabalhador vai para o pagamento de impostos. Para o varejo, a situação inibe cada vez mais o consumo do cidadão”, acrescenta Guterres.

Participarão do DLI, no dia 1º de junho, os estados de Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.

CDL Jovem

A CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem) é o órgão complementar que integra o Sistema CNDL e tem como objetivo desenvolver jovens empresários lojistas, com espírito de liderança e empreendedorismo, para a vida profissional e para seguirem carreira nas entidades. Responsável por promover fórum de discussões, integrando ideias, conceitos e experiências a partir de reuniões, palestras, seminários e eventos. A Coordenação Nacional da CDL Jovem, surgiu para assessorar e integrar as demais CDL Jovem e alinhar as ações de cada uma, convergir ideias, e expandir o número de órgãos no país.

Cinara Lopes