Começa nesta segunda-feira a 15ª Semana de Museus, na Casa da Cultura

Nesta segunda-feira, 15, a partir das 19h, na Casa da Cultura, tem início a 15ª Semana de Museus. O Departamento de Cultura, por meio da Casa da Cultura,estará realizando, no período de 15 a 21 de maio de 2017, em parceria com o IBRAM- Instituto Brasileiro de Museus, a 15ª Semana de Museus, com o Tema: “Histórias Controversas: Dizer o Indizível em Museus”. Na ocasião também será apresentado a Exposição Fotográfica “Mulheres no Cangaço: por Uma Questão de Gênero”. A mostra reúne ainda materiais de uso diário utilizados pelos cangaceiros.

Após a Abertura Oficial da 15ª Semana de Museus que acontece na Casa da Cultura nesta segunda, no dia 20, as 19h30, haverá a Palestra “Mulheres no Cangaço: por Uma Questão de Gênero”, com o Historiador João de Sousa Lima.

Por José Renaldo de C. Silva

Da Redação