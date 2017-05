Carla Perez anuncia o fim de seu programa na TV

Carla Perez dá adeus ao ‘Clube da Alegria’: “Não dá mais para adiar essa nossa decisão (…) A vida é feita de ciclos e o meu com a TV Aratu se encerra aqui”

A cantora e apresentadora Carla Perez anunciou o fim do programa Clube da Alegria, que comandou por pouco mais de 4 anos na TV Aratu, afiliado do SBT, na Bahia. Ela escreveu uma mensagem em suas redes sociais para contar que a última edição irá ao ar neste sábado, 27. Agora, a artista quer tirar férias e dedicar o seu tempo a sua família. No texto, Carla falou que perdeu um pouco de seu ânimo após a morte da diretora da atração.

“Boa tarde, meus amores!!! Não dá mais para adiar essa nossa decisão, pensei muito e vi que o melhor é compartilhar com quem merece meu carinho e respeito, vocês; crianças, papais, mamães, vovós, vovôs, babás, fãs, famílias que fazem do nosso @clubedaalegria o programa líder de audiência. A vida é feita de ciclos e o meu com a @tvaratu se encerra aqui. A todas as famílias, especialmente as crianças que acompanharam o programa, todo o meu agradecimento por esses 4 anos e 10 meses. Nada que eu fale aqui vai explicar tamanha gratidão por toda parceria e pelo convívio diário. Sempre amei trabalhar com criança e esse projeto foi um presente a minha carreira artística, não esperava pelo convite naquele momento e ele aconteceu. Obrigada a @tvaratu, @chagasvieira por acreditarem no projeto infantil junto com a nossa eterna mamãe da TV #CelisaFelicidade e toda minha equipe (todos aqueles que passaram pelo nosso #clubinho e que direta e indiretamente fizeram parte dessa alegria). Infelizmente a vida é feita de ciclos e o nosso se encerra aqui. Também não posso deixar de registrar que desde o falecimento da nossa diretora Celisa Felicidade, minha amiga e profissional que sempre apostou no projeto, meu ânimo não é mais o mesmo. Ela era a peça fundamental na produção, e a ausência dela é uma grande perda para o @clubedaalegria e para as crianças da Bahia. Agora falando um pouquinho de mim, estou realizada e feliz, porque o meu sonho foi realizado e cumpri ele com o meu melhor. Agora vou tirar umas férias e focar mais na minha família! Que como muitos dos meus seguidores que me acompanham há mais de 20 anos, sempre souberam, o meu maior sonho era constituir uma família e essa não pode ter fim. Obrigada meu Senhor Jesus Cristo por tudooooo!!! Tu és fiel. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O programa Clube da Alegria vai ao ar aos sábados, às 8h30 até o dia 27/05/2017”, disse ela.

