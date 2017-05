O evento da campanha “Eu viro carranca para defender o Velho Chico” acontece em Paulo Afonso, no próximo sábado, dia 3 de junho, a partir das 9h, no Auditório Edison Teixeira, Rua Engenheiro Carlos Berehauser, S/N, em frente ao Memorial Chesf.

O objetivo da campanha é de conscientizar a população sobre a preservação do rio e mobilizar todos pelo uso responsável dos seus recursos hídricos.

O dia 3 de junho foi instituído pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) como o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. Para divulgar essa data o órgão lançou, em 2014, a campanha “Eu viro carranca pra defender o Velho Chico”, que marca o Dia Nacional de Mobilização em Defesa do Rio São Francisco.

Em 2017, o tema da campanha é a preservação do Cerrado e da Caatinga. O CBHSF defende a declaração desses dois biomas pelo Congresso Nacional como patrimônios nacionais. Por isso, o Comitê concentrará esforços na coleta de assinaturas para viabilizar uma proposta que institua a Caatinga e o Cerrado como patrimônios nacionais, como já ocorre com a Mata Atlântica e Floresta Amazônica.

As assinaturas serão recolhidas em eventos da campanha “Eu viro carranca para defender o Velho Chico” que acontecerão, no dia 3 de junho, nos seguintes municípios: Pirapora (MG), Ibotirama (BA), Paulo Afonso (BA), Traipu (AL) e Propriá (SE).

Confira a programação de Paulo Afonso;

8h – Credenciamento:

9h – Abertura (CBHSF coordenador da CCR, prefeito municipal e autoridades);

10h – Lançamento do curta “Pedro e o Velho Chico”;

10h40 – Concentração no Balneário Prainha – Ação simbólica para devolver água para o rio, distribuição de mudas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e apresentações culturais;

12h – Almoço;

14h – Reunião da CCR, avaliação da campanha e outros assuntos;

16h às 17h – Seminário com o professor Abelardo Montenegro (UFRPE)

Tema: Recursos Hídricos, Outorga, Reuso de Águas”.

Fonte: aquiacontece.com.br

José Renaldo de Carvalho Silva