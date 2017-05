Caminhada pelas ruas do BTN encerra a Semana Municipal da Cultura de Paz em Paulo Afonso

Na tarde de terça-feira, 09/05, alunos, professores e coordenadores das escolas municipais Rivadalva de Carvalho, Manoel Almeida e Casa da Criança 3, e do Colégio Estadual Wilson Pereira se uniram numa grande caminhada que percorreu as principais ruas do Bairro Tancredo Neves II.

A atividade encerrou a Semana Municipal da Cultura de Paz, aberta no dia 2 de maio, com uma celebração religiosa no pátio da Prefeitura. O evento é realizado anualmente pela Diocese Nossa Senhora de Fátima com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Durante o percurso, agentes de trânsito da Prefeitura e policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar garantiram a segurança dos participantes.

Na Praça Padre Lourenço, local da chegada, o professor Severino Alves de Lima, secretário Municipal de Educação, parabenizou os participantes, agradeceu pela presença e fez uma breve explanação sobre o tema da caminhada. O secretário frisou a importância da integração família/escola para que, segundo ele, o objetivo da Semana Municipal da Cultura de Paz seja alcançado.

“Hoje, nós levamos às ruas do BTN uma mensagem de paz que cada um de vocês tem o compromisso de fazer com que se espalhe por todos os lugares por onde passam. Nós, enquanto representantes da Secretaria de Educação, queremos fazer com que todos vejam a escola como o lugar onde se aprende a praticar a paz, mas não podemos esquecer que todos juntos, seja na escola ou na família, devemos ser multiplicadores da paz”, encerrou o secretário.

O momento final foi marcado por uma oração feita pela pastora Ironeide Laurentino com todos os participantes de mãos dadas.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 10-05-2017