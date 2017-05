Banco de alimentos recebe doação da Uniasselvi

O Banco de Alimentos do Município, integrante da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura, recebeu da Uniasselvi/Polo Paulo Afonso,alimentos arrecadados na I Semana de Estudo Integrado da faculdade.

Participaram do ato que aconteceu no dia 24/5, a coordenadora do Polo, Ana Carolina, as alunas do Curso de Serviço Social, Rosineide Nascimento e Jossivânia Lopes; a coordenadora do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, Isabela Medeiros e o coordenador do Banco de Alimentos, Edson Kaphussu.

Supervisionado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o Banco de Alimentos de Paulo Afonso tem como objetivo arrecadar alimentos por meio de articulação do maior número possível de unidades de comercialização, armazenagem e processamento, visando ao recebimento de doações de produtos alimentícios fora ou não dos padrões de comercialização, mas sem restrição de caráter sanitário.

Os alimentos arrecadados (inadequados para comercialização, mas próprios para consumo humano), são distribuídos às entidades socioassistenciais do município, combatendo o desperdício.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 26-05-2017