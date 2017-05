Audiência Pública prestará contas à população das receitas e despesas do Governo Municipal

Na próxima sexta-feira, 26/5, na Câmara Municipal de Paulo Afonso, a Controladoria Geral do Município realizará uma Audiência Pública para prestar contas à população sobre os movimentos financeiros efetuados no primeiro quadrimestre de 2017.

As explanações que serão feitas pelo controlador Kleylson Barbosa de Siqueira, mostrarão as receitas e despesas das secretarias municipais, especificando valores exatos utilizados em cada projeto investido pela Prefeitura. O controlador observa que as informações evidenciam o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável, prevista na LDO, além de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal – artigo 9º, parágrafo IV.

“A audiência que será aberta ao público, mostrará também a transparência e responsabilidade com que o governo administra o dinheiro público”, completa Kleylson.

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 23-05-2017