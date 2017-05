Artista plástico pernambucano realiza vernissage com apoio da Prefeitura de Paulo Afonso

Foi aberta na sexta-feira, 5 de maio, no Salão de Artes do Espaço Cultural Raso da Catarina, a Vernissage Sawabona, com exposição de obras em telas a óleo, do artista plástico Riccelly Freittas.O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo de Arte e Educação, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social e de Cultura e Esporte.

Os trabalhos ficarão expostos no local, com visitação aberta ao público, até a próxima quinta-feira (11). Em seguida, percorrerão algumas escolas da Rede Municipal, os CRAS e a Casa da Cultura.

Na abertura do evento, a coordenadora de Educação para a Diversidade, da Secretaria de Educação do Governo da Bahia, Eunice Oliveira Barbosa fez uma breve palestra sobre arte, destacando a riqueza cultural do estado. Eunice observou a mistura cultural de Paulo Afonso, que segundo ela, enriquece ainda mais o acervo da cidade, uma vez que aqui se encontram talentos e habilidades de quatro estados nordestinos.

Performances de dança e capoeira completaram beleza da festa prestigiada pelo secretário de Educação, Severino Alves de Lima, representantes de diversos segmentos, alunos e professores da Rede Municipal e amantes da arte.

Sobre o artista plástico:

Natural de Sertânia – PE, nascido em 1977, desde a infância Riccelly Freittas já demonstrava grandes habilidades artísticas. Formado em letras pela Universidade AESA CESA, o artista morou em Recife – PE, no ano 2000, onde expôs seus trabalhos em praça pública, em Boa Viagem.

Hoje, mesmo morando em Paulo Afonso desde 2001, onde atua como professor concursado da História da Arte, Riccelly faz parte do Museu de Cultura de sua cidade natal. É formado em dança pela Escola de Balé e Teatro do Teatro Castro Alves, em Salvador – BA. Em 2008, em Paris – França, participou de uma exposição coletiva com artistas franceses, na Place do Tertre, em Montmartre, retornando ao Brasil mais inspirado.

Riccelly Freittas é considerado um artista de contrastes em ascensão, que permite aos amantes da arte apreciar as diferentes maneiras de apresentar um trabalho de artes plásticas. É um jovem artista de estilo étnico ao tom barroco, parecendo querer resgatar a espiritualidade em suas obras.

Para o professor Severino Alves de Lima – Secretário de Educação do município, a Vernissage Sawabona marca oficialmente o início das atividades do Núcleo de Arte e Educação, cuja finalidade é desenvolver ações artísticas com alunos da Rede Municipal na formação e no desenvolvimento de suas habilidades nas linguagens artísticas: música, dança, teatro, artes plásticas e visuais. Professores, coordenadores e diretores das escolas municipais também contribuirão apresentando vivências artísticas, o que, segundo ele, fortalecerá a arte como ferramenta de aprimoramento do desempenho das atividades educacionais.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 06-05-2017