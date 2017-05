AMOPAF entrega placa de agradecimento ao prefeito de Paulo Afonso pelo apoio ao Moto Paulo Afonso 2017

O Presidente da AMOPAF – Associação de Motociclistas de Paulo Afonso, Fábio Martins e membros da instituição, estiveram na ultima sexta-feira (22/05),no gabinete do prefeito Luiz de Deus. O motivo da visita foi a entrega da placa de agradecimento ao chefe do Executivo e ao secretario de Cultura e Esporte, Jânio Soares pelo apoio da Prefeitura à 4ª edição do Moto Paulo Afonso.

De acordo com os organizadores, o evento mais uma vez alcançou seu objetivo reunindo mais de 600 motoclubes e aproximadamente cinco mil motociclistas de várias regiões do país.

O Prefeito Luiz de Deus agradeceu a visita e reafirmou o compromisso da Prefeitura em continuar apoiando o evento, que já faz parte do calendário festivo do município. O Moto Paulo Afonso atrai pessoas de várias regiões do país, fomentando a economia local.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 22-05-2017