Alunos do Projeto Inglês no meu Bairro do Programa Estação Juventude receberam camisas e kits didáticos

Na quarta-feira, 3/5, jovens do programa Estação Juventude que participam do projeto Inglês no meu Bairro receberam camisas e kits didáticos do curso.Participaram da entrega, a coordenadora do Programa Educação Inclusiva, Márcia Oliveira, representando a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; a coordenadora do Estação Juventude, Maria do Rosário e o professor Kennedy Alcântara.

O Inglês no Meu Bairro, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Paulo Afonso desde 2014, já formou dezenas de usuários do Programa Estação Juventude e moradores de várias localidades rurais como: Juá, Malhada Grande, Várzea, Riacho, Barroca e BTN.

O projeto faz parte do Programa Educação Inclusiva, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tendo como público – alvo jovens de 15 a 29 anos, preferencialmente beneficiários dos programas Bolsa Família e Paulo Afonso Cidadania.

