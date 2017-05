Alunos do BTN concluíram Curso de Informática Básica Itinerante

Um momento de mensagens de agradecimento, shows de dança e música gospel marcou a solenidade de formatura de 92 alunos do Curso de Informática Básica Itinerante, na quarta-feira, 11/5.

A festa que aconteceu no auditório da Escola Municipal Manoel Almeida Kasprzykowsky, BTN II contou com as presenças da coordenadora do Programa Educação Inclusiva, Márcia Oliveira, representando a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; da diretora da escola, Cristiane da Silva e dos representantes da Soft Informática, Waldir Paiva e Débora Teles.

Oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Paulo Afonso desde 2011, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e do Programa Educação Inclusiva, o curso tem como alvo pessoas com idade a partir de 14 anos, residentes em bairros e povoados em situação comprovada de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo principal é inserir os jovens, adultos e idosos das áreas urbana e rural do município no mundo da tecnologia da informação.

Esta foi a primeira turma formada no ano de 2017. O curso teve início em fevereiro, com carga horária de 80h, nos turnos matutino e vespertino.

A próxima localidade a ser beneficiada será o povoado Várzea. As inscrições serão feitas no dia 17 de maio, das 8h às 12h, na Escola Municipal Padre Lourenço Tori.

Autor: ASCOM/PMPA