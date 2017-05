Alexei Vinícius deixa Secretaria de Saúde de Jeremoabo

Paula Luiza assumiu na terça-feira a secretaria Municipal de Saúde de Jeremoabo. Ela substitui o secretário Alexei Vinícius que foi convocado pelo Governador Rui Costa (PT), como parte da convocação geral de todos os funcionários concursados no estado, que prestavam serviços em orgãos municipais.

Em nível local, a escolha do nome de Paula, feita pelo prefeito Antonio Chaves, teve como critério a longa experiência da enfermeira e seu conhecimento sobre o funcionamento da pasta. Ela dará sequencia nas ações que estavam sendo desenvolvidas”, afirmou Alexei durante entrevista à radio jeremoabo FM na manhã de terça-feira (2). O ex-secretário usou a o espaço para se despedir do município. “Após 4 (quatro) meses de muito trabalho e dedicação, finalizo minhas atividades como Secretário de Saúde do Município de Jeremoabo, não por vontade própria, mas por motivo de força maior”, disse Alexei

Agradeço primeiramente a Deus por dar-me a oportunidade de recomeçar, ao amigo Marcos de Kodó, pois através dele conheci o Prefeito Antonio Chaves, a todos os funcionários que juntos buscamos o melhor para esta população, não poderia esquecer de agradecer a todo povo de Jeremoabo, povo hospitaleiro, que me acolheu tão bem, pude ver as lágrimas nos olhos de alguns no momento em que nos despedimos..“É importante destacar que os resultados foram frutos do empenho de todos os servidores”, finalizou.

Por: Luiz Brito