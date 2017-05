Administrador Regional da Chesf visita prefeito de Paulo Afonso

Na manhã do dia 27 de abril, o administrador regional da Chesf, Klewton Ferraz, visitou o prefeito Luiz de Deus. Na reunião que aconteceu no gabinete do chefe do Executivo Municipal, foram discutidos vários assuntos de competência do Município e da Chesf.

Segundo Klewton, o objetivo é implementar futuras ações que produzam o melhor para Paulo Afonso.

Para o prefeito, “O município precisa de parcerias, e a Chesf é um desses parceiros com quem devemos andar de mãos dadas para a melhoria na qualidade de vida dos pauloafonsinos. Precisamos recuperar o apoio dessa empresa para que possamos juntos desenvolver ações que venham a beneficiar o nosso povo”.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 03-05-2017