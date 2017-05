OPORTUNIDADES: Embasa reabre seleção de 600 vagas com salários que chegam 6,7 mil

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) publicou, na edição de sábado, 20 de maio, do Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE), edital de retificação que exclui a prova de aptidão física para os candidatos às vagas de agente operacional e operador de processos de água e de esgoto do concurso público aberto pela empresa em março.

Com a mudança nas regras, as inscrições para todas as vagas previstas no concurso serão reabertas a partir das 0h do dia 22/05/2017 até as 23h59min do dia 12/06/2017. A nova data das provas foi definida para o dia 9 de julho e serão realizadas nas cidades de Salvador, Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

As decisões foram tomadas após análise conjunta da empresa, do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso, do Ministério Público do Trabalho e da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª região Salvador.

De acordo com a gerente de administração de carreira e desempenho da Embasa, Nivalda Beuclair, os candidatos inscritos anteriormente no concurso, conforme lista publicada no site do IBFC no dia 18/04/2017, permanecem com suas inscrições ativas, não sendo necessária nenhuma providência adicional em virtude das alterações.

VAGAS

O concurso público da Embasa visa ao preenchimento de 600 vagas para 11 funções dos níveis médio, técnico e superior. As vagas contemplam unidades da empresa em Salvador, região metropolitana e Interior. Os salários admissionais variam de R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31.

As vagas de nível superior são oferecidas aos profissionais com formação em ciências contábeis; análise de sistemas, processamento de dados, ciência da computação, engenharia de computação ou sistemas de informação; engenharia civil ou engenharia de produção civil; engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental; e engenharia elétrica.

As vagas de nível médio-técnico são destinadas para técnicos em edificações e técnicos em eletromecânica. Já para o nível médio, há vagas para agente administrativo, agente operacional, assistente de laboratório e operador de processos de água e de esgoto.

“Os candidatos que vierem a ser admitidos farão jus à remuneração, às vantagens e aos benefícios que estiverem vigorando a época das respectivas admissões, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo de trabalho vigente”, explica a gerente da Unidade de Gestão de Pessoas da Embasa, Cássia Fortuna.

PRAZO

O prazo de validade do Concurso será de seis meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Embasa, ser prorrogado uma vez por igual período, por conveniência administrativa da empresa.

INSCRIÇÕES

O valor de inscrição é de R$ 60,00 para as funções de nível médio, R$ 80,00 para as funções de nível técnico e R$ 120,00 para as funções de nível superior. As inscrições para o concurso deverão ser realizadas pela internet, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

