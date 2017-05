53ª edição do GFC em Paulo Afonso no dia 10 de junho

A 53ª edição vai acontecer em Paulo Afonso dia 10 de junho, no CPA, e contará com o card envolvendo os melhores lutadores de todo o nordeste entre eles o destaque da disputado cinturão peso pesado o baiano paulafonsino Gugu e o Digão do estado da Paraíba.

APRESENTAÇÃO

Fundado no dia 10 de julho de 2010 pelo empresário e lutador Evandro Silva de Almeida, o evento reúne lutadores profissionais de todo o Brasil, garantindo ao publico muita adrenalina conquistando cada vez mais praticantes e admiradores do esporte, que vem tomando cada vez mais espaço em todo território nacional.

HISTÓRICO

As edições anteriores do GFC reuniram um publico em cada edição de aproximadamente 3.000 conterrâneos e turistas, a demanda nas academias por aulas marciais aumentam cerca de 90%, provando que o MMA também é um esporte dos baianos. Hoje o GFC já é conhecido nacionalmente pelo profissionalismo. E o recorde de edições no Norte Nordeste e entre as 52 edições realizadas duas Internacionais e duas exibições na integra do PREMIER COMBATE. Este é o reflexo do sucesso das edições anteriores do evento que já passou pelos estados de Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, todo o estado do Pernambuco e agora chegando a Bahia na sua edição 53, a edição em Paulo Afonso dia 10 de junho contara com o card envolvendo os melhores lutadores de todo o nordeste entre eles o destaque da disputa do cinturão peso pesado o baiano paulafonsino Gugu e o Digão do estado da Paraíba.

OBJETIVO

Com bastante ousadia e responsabilidade a produção do GFC empenhasse para a realização de mais uma edição em Paulo Afonso Bahia do Grand Fighting Championship, evento este que revela e da oportunidade a atletas da capital pernambucana, capital Baiana, das cidades do interior e de outros estados de todo o pais. O GFC a cada edição, apresenta-se com profissionalismos superior provando que o esporte com técnica, diversão e adrenalina, sempre levando a bandeira da responsabilidade social, pois QUEM LUTA NÃO BRIGA.

Instragam/ face evandrosilvamma telefones contatos 87 961225848 site www.gfcmma.pe.hu