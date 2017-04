Visitação a bens públicos que vão a leilão começa nesta segunda-feira

Será iniciado nesta segunda-feira (24) o período para visitação dos bens públicos que vão ser leiloados pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb). Ao todo, 283 lotes estarão disponíveis, compostos por 180 veículos, além de tratores, máquinas, aparelhos eletrônicos, móveis e outros. Três locais de visitação são em Salvador e outros 22 pontos são no interior do estado. O leilão está marcado para 5 de maio, no Real Classic Bahia Hotel, situado na Rua Fernando Menezes de Góes, no bairro da Pituba, em Salvador.

Além da capital, os municípios onde vão funcionar locais de visitação são Feira de Santana, Jacobina, Senhor do Bonfim, Morro do Chapéu, Casa Nova, Jequié, Itapetinga, Vitória da Conquista, Itabuna, Buerarema, Santo Antonio de Jesus, Alagoinhas, Santo Amaro, Santa Maria da Vitória, Seabra e Itaberaba. Os interessados podem inspecionar os bens entre os dias 24 e 28 de abril e de 2 a 4 de maio.

O leilão vai contar com itens que vão desde material de escritório até tratores de grande porte. Parte dos produtos está reunida em lotes como materiais eletrônicos, móveis e máquinas, mas existem também lotes compostos por apenas um produto. O leilão tem uma grande variação de preço, como lotes que foram avaliados entre R$ 300 e R$ 50 mil, que é o valor de uma pá carregadeira, item mais caro à disposição dos compradores. Os itens que serão leiloados são bens públicos que estavam sem uso ou pertencentes a órgãos públicos extintos.

Critérios

A participação no leilão é aberta a qualquer pessoa física ou jurídica, podendo ser pública ou privada no caso da segunda hipótese. A exceção é dos servidores públicos, que são vedados de celebrar contrato com a administração pública. O cidadão comum ou entidade de pessoa jurídica precisam se credenciar para participar do leilão e ofertar lances. Todos os itens do Leilão 02/2017, além dos locais e horários para visitação, podem ser conferidos no site Comprasnet.

Antes da abertura da sessão pública do leilão, os interessados precisam apresentar cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, ou cartão do CNPJ. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original. Também é necessário preencher uma ficha inscrição no local do leilão, antes do início.

Para fazer o cadastro e apresentar documentação, os interessados devem chegar com antecedência ao local do Leilão 02/2017, marcado para começar às 9h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Materiais da Saeb, situada na 2ª Avenida, nº 200, 2º andar, sala 216, Centro Administrativo da Bahia (CAB). Também podem setor pelos telefones (71) 3115-3191/ 3117-8613, no horário das 8h30 às 18h.

