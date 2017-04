Vem aí o Moto Paulo Afonso 2017

Em sua 3ª edição, o maior encontro motociclístico do Sertão brasileiro deve repetir o sucesso dos anos anteriores, reunindo motoclubes da cidade e de várias regiões do Brasil.

O evento realizado pela Associação dos Motociclistas de Paulo Afonso, (AMOPAF) com apoio da Prefeitura, através das secretarias municipais de Cultura e Esporte e de Turismo, está entre os maiores do calendário municipal, além de se consolidar como fomentador da economia local. A uma semana do início, a rede hoteleira registra 100% de ocupação e a expectativa é de que o movimento do comércio aumente, devido ao fluxo de pessoas que devem circular na cidade e aproveitar para fazer compras.

Além de exposições de motos e produtos relacionados e praça de alimentação, a festa contará com grandes atrações do rock nacional e outros estilos musicais, como: Ritchie, Kiko Zambiachi, Kid Vinil, Almir Bezerra (ex- Fevers) e Joãozinho Dantas (ex-Banda 7). Da cidade, já estão confirmados: Renato Marinho, Retrô, The Rock, Classic Rock, Preto e Branco e Soldado Fantasma.

Como nas edições anteriores, a segurança dos participantes e frequentadores do evento será garantida pela polícia Militar, Corpo de Bombeiros, seguranças particulares e SAMU.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO