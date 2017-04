Unidade Básica de Saúde do povoado Salgadinho recebe novos equipamentos para o consultório odontológico

A Unidade Básica de Saúde do povoado Salgadinho, construída em 1996 e ampliada e reforma em 2015, teve seu consultório odontológico reativado na sexta-feira, 7 de abril. A entrega dos novos equipamentos foi feita pelo prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus e pelo secretário de Saúde, Ivaldo Sales Jr.

A coordenadora do Programa de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, Rosane Aguiar, frisou que durante o período de licitação para aquisição do mobiliário e dos instrumentos odontológicos, os pacientes da localidade não ficaram sem atendimento, sendo encaminhados para a UBS do Juá. Ainda segundo Rosane, a partir de agora, em todas as sextas-feiras haverá atendimento odontológico na UBS do Salgadinho, intercalando os pacientes do povoado e do Açude.

Para o prefeito Luiz de Deus, o amor à profissão e a motivação dos profissionais da saúde são os ingredientes principais para a obtenção de resultados positivos. O prefeito parabenizou a equipe e garantiu aos moradores do Salgadinho que o objetivo de seu governo é buscar sempre a perfeição nos serviços ofertados à população.

“Nós só podemos fazer as coisas bem feitas quando amamos o que fazemos. Orgulhamos-nos por termos uma equipe motivada para fazer o melhor, como o povo merece. Hoje, temos a satisfação de entregar esse serviço que será de grande valia para os pacientes dessa unidade de saúde, e vamos continuar trabalhando na busca constante pela perfeição”, falou Luiz de Deus.

Além do prefeito e do secretário de Saúde, prestigiaram a solenidade a coordenadora do Programa de Saúde Bucal, Rosane Aguiar; a odontóloga Djane Queiroga; a coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas,Tatiane Mota; o secretário de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres e o vereador Jean Roubert.

ASCOM/PMPA

