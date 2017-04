Uneb conclui provas do vestibular e divulga gabaritos na quarta-feira

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) concluiu a aplicação das provas do Vestibular 2017.2. Os candidatos às 3.185 vagas oferecidas pela universidade realizaram, na segunda-feira (24), os exames de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia). Eles tiveram até quatro horas para finalizar a etapa do certame.

Assim como no primeiro dia, as provas foram aplicadas em 95 estabelecimentos de ensino baianos, sendo 28 em Salvador e 67 no interior do estado. De acordo com o Centro de Processos Seletivos (CPS) da Uneb, o índice total de abstenção do certame foi de 30,62% (12.564 candidatos ausentes), porcentagem inferior à do vestibular do ano anterior, quando 32,52% (12.596 candidatos) faltaram.

No Vestibular UNEB 2017.2, as graduações mais concorridas em Salvador foram Medicina (638 candidatos/vaga), Nutrição (77 candidatos/vaga) e Fisioterapia (68 candidatos/vaga). Já no interior, houve maior procura pelos cursos de Direito oferecidos nos campi de Camaçari (38 candidatos/vaga), Juazeiro (37 candidatos/vaga) e de Jacobina (36 candidatos/vaga).

Os participantes concorrem às vagas distribuídas em 112 opções de cursos de graduação presenciais, oferecidas nos campi de Salvador e outras 22 cidades baianas, com entrada para o segundo semestre de 2017. Por motivo de segurança, os gabaritos dos exames do concurso estarão disponíveis na próxima quarta-feira (26). O resultado final do Vestibular 2017.2 deve ser divulgado a partir do dia 29 de maio.

O processo seletivo contou com o trabalho de aproximadamente 2,6 mil colaboradores e registrou 40.634 inscritos. Segundo o coordenador do CPS, Antoniel Barros, foram ofertados 67 atendimentos especiais, na capital e no interior do estado, para garantir o direito de participação de todos no certame com conforto e qualidade. Foram oferecidos serviços como audiodescrição, provas ampliadas e em Braile, além de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Fonte: Ascom/Uneb. Foto: Cindi Rios/Uneb