Turismo: Prefeitos de Paulo Afonso e Delmiro Gouveia estudam possibilidade de parceria

Na manhã de quarta-feira, 19/04, o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus recebeu em seu gabinete a visita do prefeito da cidade de Delmiro Gouveia – AL,Eraldo Joaquim Cordeiro (Padre Eraldo) e do vereador Carlos Roberto (Cacau). Durante a reunião foi discutida a possibilidade de uma integração entre os dois municípios vizinhos para melhorar e ampliar o turismo. Paulo Afonso – BA faz fronteira com Delmiro Gouveia, separada pelo cânion do Rio São Francisco. As duas cidades possuem belezas naturais com paisagens visitadas diariamente por turistas de várias regiões do Brasil.

A Para os gestores, as duas cidades têm condição de melhorar o seguimento, por possuírem uma combinação de produtos turísticos a oferecer, como o cânion para pratica de esportes radicais, o ecoturismo, o turismo de aventura, além da própria história, cultura e culinária.

“Esperamos construir uma parceria junto ao município de Delmiro Gouveia, que fortaleça e a atividade turística e, consequentemente melhore a economia dessas duas importantes cidades nordestinas”, comentou o prefeito Luiz de Deus.