Solange, Gabriel Diniz, Jorge de Altinho e Flávio Leandro, estarão no São João de Paulo Afonso

Durante o evento Moto Paulo Afonso, realizado na sexta e no sábado, dias 22 e 23 de abril, em um stand da Prefeitura Municipal montado na praça do evento,foram expostas fotos de quatro atrações (Solange Almeida (ex-Aviões), Gabriel Diniz (GD), Jorge de Altinho e Flávio Leandro) que vão fazer parte da programação junina de Paulo Afonso, em 2017.

A exemplo dos anos anteriores, na Avenida Apolônio Sales e na área externa do Centro de Cultura Lindinalva Cabral, os artistas da cidade também terão espaço garantido nos festejos juninos, todas as noites a partir das 20 horas, com muito forró pé de serra.

Após o São João, na Avenida Apolônio Sales, a festa será transferida para o Bairro Tancredo Neves onde acontecerá o tradicional São Pedro do BTN no Campo do Flamengo.

Em 2016 a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte homenageou a Mama Vitória, considerada a Rainha das quadrilhas juninas na cidade.

Por José Renaldo de Carvalho Silva