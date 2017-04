SINPA, ASCOPA e CDL homenageiam presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

Representantes da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Paulo Afonso – ASCOPA, SINPA (Sindicato Patronal) e a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Paulo Afonso),estiveram reunidos na noite de quinta-feira, 20 de abril de 2017, na sede da ASCOPA na Av. Apolônio Sales para homenagear e agradecer ao Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, Marcondes Francisco (PSD), por ter atualizado, em 2016, a lei municipal Nº 1.355, que já regia o funcionamento do comércio aos sábados. O encontro na sede da ASCOPA, serviu também para consolidar futuras parcerias entre as entidades representativas do comércio varejista das lojas comerciais locais, além de estabelecer um forte compromisso com a Câmara Municipal de Paulo Afonso para com o desenvolvimento econômico de Paulo Afonso. Os representantes da CDL, ASCOPA e SINPA, agradeceram também ao prefeito Luiz de Deus que antes de ser eleito já havia informado em um encontro com empresários locais, que se fosse eleito aprovaria uma lei municipal que ampliasse o período de abertura das lojas aos sábadosAo presidente da Câmara Municipal, foi afirmado pelos presentes à reunião, que a maioria dos empresários são favoráveis a alteração do horário de funcionamento do comércio aos sábados.Lei municipal Nº 1.355Foi aprovado na Câmara Municipal de Paulo Afonso, em 2016, um projeto de lei que segundo seu autor, o então vereador Marcondes Francisco (PSD), ‘atualizaria’ a lei que já regia o funcionamento do comércio aos sábados. Sancionada em janeiro deste ano pelo prefeito Luiz de Deus (PSD) a lei municipal Nº 1.355, que amplia o período de abertura das lojas aos sábados.A ampliação do horário de funcionamento do comércio aos sábados sempre foi defendida pelo empresário Chico da Rio da Malhas. A proposta se arrastava desde 2011. A decisão também é um mérito do prefeito Luiz de Deus que mesmo antes das eleições já havia acenado positivamente para essa possibilidade.Segundo o empresário Francisco Rodrigues Neto, a alteração do horário é baseada em antigos pleitos da CDL e de alguns empresários. “Com a decisão muitos consumidores vão aproveitar o fim de semana para fazerem as suas compras, ao mesmo tempo, que têm um período maior de descanso e acabam vindo para o centro da cidade um pouco mais tarde, aumentando o fluxo nessa faixa de horário”, explicou Chico da Rio da MalhasASCOM/CMPAJosé Renaldo de Carvalho Silvacomunicacao@cmpa.ba.gov.br