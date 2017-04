Silvio Santos ironiza José Mayer: ‘Record contrata ele’

O apresentador Silvio Santos aproveitou a gravação do ‘Troféu Imprensa’ na quinta-feira (06) para falar sobre o caso envolvendo o ator José Mayer, que assediou sexualmente uma figurinista da Globo durante as gravações da novela ‘A Lei do Amor’.

De acordo com informações do ‘Purepeople’, o ‘dono do baú’ ironizou o veterano global. “Ele vai ser mandado embora? Mas ele é bom ator? Então a Record contrata ele. Ele pode fazer algum papel bíblico”, disse Silvio.

Redação iBahia